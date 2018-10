Nicole Kidman habló sobre su matrimonio con Tom Cruise “me protegió de sufrir abusos sexuales”

Nicole Kidman dice que su matrimonio de alto perfil con Tom Cruise la aisló contra el abuso sexual desenfrenado en Hollywood.

Hablando con la revista New York Magazine para su nuevo número sobre mujeres y poder, la estrella de "Big Little Lies" se dio cuenta de lo pronto que se había salvado de su carrera de casos demasiado comunes de acoso sexual debido al poder de la estrella de Cruise.

"Estar casada con Tom Cruise a los 22 es algo de lo que siempre me resisto a hablar, porque ahora estoy casada con el hombre que es mi gran amor [Keith Urban], y casi me siento irrespetuosa", escribió Kidman en un ensayo. "Dicho esto, me casé muy joven, pero definitivamente no fue poder para mí, fue protección".