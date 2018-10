Meghan Markle rinde tributo a la Princesa Diana usando sus zarcillos en primer evento embarazada

Después del frenesí mediático que significó el anuncio del embarazo de Meghan Markle este lunes 15 de octubre, todos estaban a la expectativa de su primera aparición, pues sería la primera vez que veríamos a la Duquesa de Sussex en estado de gestación confirmado. Pero para su primer evento, Meghan no podía dejar de rendir algún tipo de tributo a la memoria de la eterna princesa Diana, es por eso que durante su primera aparición pública decidió tenerla muy presente de alguna manera.

The Duchess of Sussex (AKA Meghan Markle) made her first public appearance since announcing her pregnancy on a trip to Australia. Her child will be 7th in line to the British throne 👶🏽👑 pic.twitter.com/PWI44bShhd

