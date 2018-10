Estas son las locas reglas que debe seguir Meghan Markle durante su embarazo

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, recién anuncio que espera un hijo con su esposo el príncipe Harry y se han viralizado unas estrictas exigencias durante su periodo de gestación:

1. Meghan no puede tener un baby shower

El promedio de los padres no millonarios expectantes generalmente espera su baby shower, ya que es una oportunidad para recibir todo lo que necesita para su bebé en forma de regalo. Desafortunadamente, lanzar "un lujoso baby shower sería visto como muy inapropiado" para los miembros de la familia real, dijo a The Sun la experta real Victoria Arbiter. "No hay nada de lo que no puedan salir a comprar", explicó.

2. Probablemente tendrá que darle varios nombres a su bebé

De acuerdo con la tradición real de dar a los niños nombres múltiples, el nombre completo de Prince Harry es Henry Charles Albert David, según Southern Living. El príncipe Harry y Meghan probablemente le darán a su bebé un nombre igualmente largo.

3. Y el nombre probablemente será muy clásico

Hablando de nombres, probablemente te hayas dado cuenta de que la familia real tiende a dar nombres muy tradicionales a los recién nacidos. Los nombres generalmente se dan en honor a un miembro de la familia real, ya sea que estén vivos o muertos, según People.

Nombres como William, George, Philip, Arthur, Charlotte, Diana, Elizabeth, Albert, Louis y Charles tienen ese clásico anillo real. Dado que el bebé de Meghan y Harry ocupará el séptimo lugar del trono, es probable que opten por un nombre con un estilo similar.

4. Ella probablemente mantendrá el sexo del bebé como una sorpresa

El príncipe William y Kate Middleton no anunciaron el sexo de sus tres hijos hasta después de nacer, y ellos mismos ni siquiera sabían que el príncipe Luis de Cambridge iba a ser un niño hasta que llegara, como informó Cosmopolitan. Parece probable que el Príncipe Harry y Meghan sigan su ejemplo, ya que mantener el sexo en secreto es una regla estándar para la familia real, según The Sun.

5. Ella no podrá usar sandalias cuando sus pies se hinchen

Uno de los efectos secundarios más incómodos del embarazo para muchas mujeres son los pies hinchados. Pero si Meghan lo experimenta, tendrá que seguir usando zapatos cerrados, ya que a las mujeres reales no se les permite usar zapatos abiertos durante las apariciones públicas, como informó BabyGaga.

6. La pareja probablemente tendrá que decirle a la reina sobre el nacimiento primero

Cuando el príncipe Guillermo y la duquesa Kate dieron la bienvenida a su primer hijo, el príncipe Jorge de Cambridge, en 2013, se lo dijeron primero a la reina. (Después del personal del hospital, eso es). "El protocolo dictó que William llamó a su abuela a un teléfono especialmente cifrado al momento del nacimiento", escribió la biógrafa real Katie Nicholl en Vanity Fair. "Luego hubo llamadas a los padres de Kate en Bucklebury, su hermana y su hermano, el príncipe Carlos y Camilla, y el príncipe Harry", agregó Nicholl.

7. Sus días de viaje internacional están por terminar

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la mayoría de las aerolíneas permitirá que las mujeres embarazadas vuelen hasta las 36 semanas. Sin embargo, muchos médicos recomiendan limitar el transporte aéreo en el tercer trimestre, porque plantea algunos riesgos, informó SELF. Curiosamente, se alienta a los miembros de la realeza a limitar sus viajes al extranjero durante el embarazo, para que nunca estén demasiado lejos de sus médicos, según The Sun. Entonces, después de que Meghan y el príncipe Harry regresen a Inglaterra desde Australia, donde se encuentran en este momento, probablemente se mantendrá bastante local durante el resto de su embarazo.

8. Ella tendrá controles regulares con un equipo de maternidad

A lo largo de los embarazos de la duquesa Kate, se reunió con su equipo de maternidad una vez al mes para asegurarse de que todo iba por buen camino, según informó Metro. El equipo, compuesto por "dos obstetras, tres parteras, tres anestesiólogos, cuatro miembros del personal quirúrgico, dos miembros del personal de atención especial, cuatro pediatras, un técnico de laboratorio para análisis de sangre y tres o cuatro gerentes" estuvo de guardia y fue prohibido. De beber alcohol durante el tercer trimestre de Kate, según Metro. Tendría sentido que Meghan trabajara con un equipo similar.

9. Es probable que Meghan sea honesta con el público sobre cualquier efecto secundario debilitante

La duquesa de Cambridge sufrió de hiperemesis gravídica (también conocida como náuseas matutinas severas varias veces al día) durante los tres embarazos. Ella compartió su diagnóstico con el público durante cada embarazo, para explicar por qué tuvo que perder algunos compromisos reales programados. En caso de que Meghan experimente hiperemesis gravídica (o cualquier otro efecto colateral paralizante), puede que también tenga que compartir esa información públicamente.

Afortunadamente, las dos duquesas parecen tener una gran relación, y no tengo ninguna duda de que Kate estará allí para que Meghan la guíe a través de su embarazo como miembro real.

