La confesión con "mariposas" de Drake: Quería formar una familia con Rihanna

Lo que parecía ser su perfecta pareja terminó siendo un amor platónico. La química que Drake y Rihanna derrochaban en el escenario repercutía en la conexión física de ambos. Sin embargo, el rapero canadiense fue enviado a la 'Friendzone', pese al deseo de formar un futuro e incluso una familia con la cantante.

"Conforme la vida toma forma te enseña sus propias lecciones. Terminé en una situación donde no vivía el cuento de hadas de: "Oh Drake comenzó una familia con Rihanna y es perfecto", reveló Drake para el programa 'The Shop', de Lebron James y Mverick Carter.

Fue en los MTV Video Music Awards de 2016 donde el rapero admitió amar a Rihanna. Pero su confesión amorosa no fue correspondida. Un incómodo abrazo culminó con la escena del momento y, a finales de año, la intéprete de 'Umbrella' daba a conocer sus citas con el multimillonario Hassan Jameel. No obstante, esa relación parece ya haber llegado a su fin.

Actualmente, Drake conoció a la madre de su hijo, Sophia Brussaux. Adonis, el fruto de esa unión, nació el 11 de octubre de 2017. Además, lanzó un nuevo disco que ha superado importantes récords. Por su parte, Rihanna se ha dedicado al cine y al lanzamiento de una nueva línea de maquillaje y lencería.

Te recomendamos en video