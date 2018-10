¡Conmovedor! Lady Gaga rompe en llanto tras palabras de aliento de Jennifer Lopez

Sucedió la noche del lunes 15 de octubre, desde el Hotel Four Seasons de Beverly Hills, California, se celebraba la edición 2018 de la Gala 'Elle Women in Hollywood', un evento que de manera anual reune a las mujeres más destacadas del entretenimiento, reconociendo no solo su trabajo, sino ademas su aporte social a la problemática social del momento, y entre ellas destacó el trabajo como activista de la talentosa Lady Gaga.

Lady Gaga and women in Hollywood, including Jennifer Lopez, Sarah Paulson, Charlize Theron and others. 💛 pic.twitter.com/fR5tCQb7a7 — Lady Gaga News (@gagasnw) October 16, 2018

A la hora de recibir el premio, la encargada de dar unas palabras a la nominada, era nada más y nada menos que Jennifer Lopez, otra talentosa mujer que fue escogida para celebrar a Lady Gaga, sus palabras fueron muy emotivas, entre ellas comentó:

"Cuando nos dicen que nos quedemos en nuestra zona, nosotras venimos y creamos una zona propia"

Entre otras inspiradoras palabras provocaron que Lady Gaga subiera a recibir su galardón claramente afectada, la cantante y actriz no pudo evitar quebrarse, subiendo totalmente en llanto a abrazar a Jennifer Lopez. El abrazo fue largo y tendido y sin duda conmovió a todos los presentes, pues se reconoció el aporte de Lady Gaga como activista a la par de sus exitos como cantante y ahora como actriz con el remaje de 'A star is born'.

Jennifer Lopez on Lady Gaga: “When they tell us to stay in our lane, we make a new one.” #ELLEWIH pic.twitter.com/V0k6sz89Ae — Best of Jennifer Lopez (@JLo_Philippines) October 16, 2018

Lady Gaga confirms her engagement to Christian Carino last night as she thanks him as her "fiance" during her Women in Hollywood speech! pic.twitter.com/u0Kqy6zN0k — Lady Gaga Media ⭐️ (@GagaMediaDotNet) October 16, 2018