¡Última hora! Ariana Grande y Pete Davidson cancelan su compromiso

Desde que Ariana Grande y Pete Davidson anunciaron su relación, un torbellino mediático se enfocó en ellos. Primero Ariana venia de una relación con Mac Miller, un cantante del genero rap con problemas de adicciones, mientras que su nueva pareja era un comediante el exitoso programa 'Saturday night live', el cambio drástico y rápido, hizo que los medios empezaran a crear teorías, sin embargo, desde el anuncio, ambos se veían más que felices en todas sus apariciones públicas.

Ariana Grande and Pete Davidson Split, Engagement Called Off https://t.co/nIWMuknPNX

Otro movimiento arriesgado de la relación, fue cuando ambos anunciaron casi de manera inmediata que se comprometían en matrimonio, algo que alarmó a todos y parecía muy irreal, pues apenas iban empezando la relación, pero parecía ser la decisión que los hacía felices así que los fanáticos de la pareja los apoyaron en todo momento. Fue en el mes de mayo justamente cuando el compromiso fue noticia, cinco meses después se reporta que ha sido cancelado.

Crying His Butthole Eyes Out: Ariana Grande And Pete Davidson Split Up https://t.co/BVm1sYqkXu pic.twitter.com/Oq1m94T4am

