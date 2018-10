Palacio de Kensington no notificó a padre de Meghan Markle el embarazo de su hija

El lunes 15 de octubre, el Palacio Real británico confirmó la noticia que muchos estaban esperando desde mayo, cuando el Príncipe Harry se casó con la actriz estadounidense Meghan Markle. La joven pareja está a la dulce espera de su primer hijo en común, el cuarto nieto de la Princesa Diana viene en camino y ya tenemos incluso la fecha, el comunicado oficial reveló que el hijo o hija de Meghan y Harry nacerá durante la primavera del 2019.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 15, 2018