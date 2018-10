¡Con vestidos y trucos! Meghan Markle ocultaba su embarazo

La noticia sobre el embarazo de Meghan Markle ha hecho estallar las redes sociales. Y es que la misma duquesa de Sussex se encargó de mantener oculta la pista más clara: su barriga. En las últimas semanas, sus 'looks' a la hora de vestir dieron fuerza a los rumores desde el viernes, durante la boda de la princesa Eugenia de York y Jack Broosbank.

Al estilo de Givenchy, Meghan apareció en la capilla de Jorge con un abrigo serio y recto con botones frontales y bolsillos laterales. Un 'look' quizás atípico para la eventualidad, puesto que la mayoría de las invitadas optaron por vestidos. Los rumores se asomaron durante la ceremonia, pero nadie se imaginó que la gestación ya pisaba las 12 semanas.

Tras su aterrizaje en Sydney, la exactriz recurrió un nuevo abrigo, más holgado en esta oportunidad. Ella y el príncipe Harry realizan la primera visita oficial a Oceanía tras su enlace en mayo. Estratégicamente, la duquesa portó una carpeta que colocó en su abdomen. Apenas horas más tarde, la noticia fue anunciada en Twitter.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 15, 2018