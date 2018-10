Meghan Markle está embarazada y los memes no se hicieron esperar en redes sociales

La semana del lunes 15 de octubre empezó con una grandiosa noticia, los Duques de Sussex, Meghan Markle y el Príncipe Harry esperan su primer hijo en común. La pareja que se unió en matrimonio el pasado mes de mayo, se convirtió rápidamente en la sensación real, la boda fue el evento televisado más comentado de los últimos tiempos y la gran noticia que todos esperaban, era sin duda que Meghan quedara embarazada.

No messing about. That's how them royals do it. pic.twitter.com/DtpKaxCAMG

— Kelly (@Kelly_QPR) October 15, 2018