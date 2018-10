Actor trans de “Nosotros los nobles” arremete contra Lupita Jones: “Se calla la boca por que usted no tienen la razón”

La actriz Karla Gascón dio su opinión sobre los comentarios emitidos por Lupita Jones y Miss Colombia en los cuales expresaban su desacuerdo con la participación de concursantes trans dentro del certamen de Miss Universo. Al ser cuestionada por Adela Micha para una entrevista en su programa "La Saga", Karla declaró sobre la condición de Miss España:

"No importa lo que sea por que en realidad es una mujer, para mi y para todo el mundo y para esta señora que habla más de la cuenta que tiene el pico un poco más largo de la cuenta y para la otra colombiana que debe ser que allá en Colombia no tiene otra cosa más que hacer."

Continuó enviando un mensaje para Jones y Valeria Morales:

Además aseguró que sus argumentos no eran válidos por que carecían de pruebas científicas para asegurar que Miss España no era una mujer con derecho a participar en Miss Universo.

"¿Quién eres tú? ¿Quién te dado un poder científico? ¿En qué Universidad de Boston has hecho tu los estudios para decirme que esa señorita no es una mujer y que no puede participar en un concurso?"

Por último arremetió contra ellas diciendo que no debían opinar por que no tenían la razón ni estaban informadas.

"Cuando usted señora Lupita Jones o usted señora colombiana me vengan con un estudio realmente científico avalado por cientos de universidades que sea irrevocable, entonces me dice que esa señorita no es una mujer, pero por la mientras se calla la boca por que usted no tiene ninguna razón, son simplemente ideas que le han metido en la cabeza."