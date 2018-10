La Princesa Diana sabía que nunca se convertiría en reina de su país

En una reveladora entrevista antes de morir, la Princesa Diana, ya sabía que su vida sería muy corta como para llegar a convertirse en algún momento en reina. Se trató del programa de entrevistas 'Panorama' conducido por Martin Bashir, donde se respondieron las preguntas más candentes que nunca nadie había hecho a la Princesa Diana y que ahora finalmente tenían una respuesta contundente. Una de las preguntas más álgidas de la entrevista era si Diana se veía a ella misma convertida en Reina algún día, ante esto, Lady Di respondió de manera muy concreta:

"No creo que un día llegue a ser reina de mi país, me gustaría ser Reina, pero de corazones, ser la reina en los corazones de la gente"

Cuando se le preguntó si había alguna razón por la que ella pensaba que nunca sería reina, esto fue lo que respondió;

"Yo nunca seré reina porque ellos no quieren que yo lo sea, nunca podría ser reina porque yo no me guío por un libro de reglas, yo me guío por lo que dice mi corazón y a ellos no les gusta que yo sea así"