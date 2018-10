La mamá de Meghan Markle reacciona al embarazo de su hija: "¡Estoy realmente feliz!"

El Palacio real inició la semana del 15 de octubre con una grandiosa noticia, Meghan Markle y el Príncipe William están a la espera de su primer hijo en común, los Duques de Sussex se convertirán en padres por primera vez durante la primavera del 2019, estación que iniciará el próximo 21 de marzo, por lo que se calcula que el nuevo miembro real nazca entre marzo y julio de 2019.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk

