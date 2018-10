Esta concursante del Miss Earth está siendo criticada por ser “gordita” ¿te parece correcto?

View this post on Instagram

De verdad este año los concursos de belleza están cambiando, los estereotipos cambiaron. Le presentamos a #MissSamoa quien es candidata al #MissEarth , bravo por ella 👑. Lo que me causa impresión es que muchos de los que la critican apoyan a la candidata de España rumbo al #MissUniverso , se supone que lo que tenemos que apoyar es la igualdad y no lo que solo nos conviene, bravo por ambas chicas que están dando un mensaje diferente al mundo.