¿Cuando nacerá el hijo de Meghan Markle con el Príncipe Harry? ¡Ya tenemos la fecha!

Fue el pasado mes de mayo de 2018 que Meghan Markle y el Príncipe Harry se unieron en una de las bodas reales más especiales de los últimos tiempos. Ella una actriz que iniciaba su carrera, americana y de tez tostada, él, un príncipe inglés pelirrojo hijo de la adorada Lady Di. Sin duda una unión que reflejaba además, las mezclas de cultura, en una época donde sin duda hasta la realeza se renovó.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk

