Así luciría el hijo de Meghan Markle con el Príncipe Harry

La semana del 15 de octubre de 2018 empezó con una muy buena noticia para la familia real y sus más fieles seguidores, un nuevo integrante de la familia viene en camino y la alegría ya se hace sentir en todos los rincones del Reino Unido, donde la noticia fue la primera en circular desde muy temprano. Hace cinco meses Meghan Markle y el Príncipe Harry se casaron en sagrado matrimonio y ahora se preparan para ser padres por primera vez.

La noticia que anunció el Palacio de Kensington en sus redes sociales oficiales, generó todo tipo de reacciones, muchas de alegría y jubilo, otros seguidores reaccionaron con algún tipo de comedia y finalmente algunos hicieron creativas publicaciones entre las que destacan una en particular que predice como lucirá el hijo de ambos.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 15, 2018