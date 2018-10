¡Alegria! Meghan Markle y el Príncipe Harry anuncian que esperan su primer hijo

Fue el pasado mes de mayo que el mundo se conmocionó con la Boda real entre la actriz Meghan Markle y el hijo menor de la eterna Princesa Diana, el príncipe Harry. La unión entre ambos se convirtió en el evento televisado más visto por la audiencia global. Cada detalle de la boda se convirtió en noticia y los medios se obsesionaron con la pareja. El siguiente paso era esperar que la naturaleza siguiera su curso y que la familia empezara a crecer.

Duchess of Sussex Meghan Markle is expecting a baby in the spring. https://t.co/gjBjWB0Jcj

— Twitter Moments (@TwitterMoments) October 15, 2018