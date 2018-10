¡Hasta abajo! Mira el show de J Balvin con sus fans (VIDEO)

La participación de los fans en los conciertos no se limita únicamente en ir cantar las canciones de su artista preferido, en los últimos tiempos esa relación ha evolucionado y las estrellas invitan al menos a una fans a subirse en la tarima y formar parte de un show en específico. Este es el caso del colombiano J Balvin quien comparte, baila y hasta 'perrea' con sus seguidoras durante sus presentaciones.

El colombiano se encuentra de gira por Estados Unidos y durante cada presentación vive una experiencia difícil de olvidar.

Por algo su último disco se llama “Vibras”, y es que el cantante hace un intercambio de energía único con sus seguidores.

Balvin, quien es muy activo en sus redes sociales, compartió en Instagram (@JBalvin) fragmentos de su presentación, cuando sube algunas de sus fans, seleccionadas por él y forman parte del show musical bailando la canción Ponle.

"ACHO PUÑETA , ESTO SE SALIÓ DE CONTROL AYUDA!!!!!!!!!!! THIS IS OUT OF CONTROL , HELPPPPP 😎💃😂💃 LAS AMO !! #ponle", escribió el cantante en Instagram