La caída de la pequeña Charlotte que preocupó a todos en la Boda de la Princesa Eugenia

Este viernes 12 de octubre, se celebró la segunda boda real del año, la unión de la Princesa Eugenia con Jack Brooksbank desde el Castillo de Windsor, un evento que reunía de nuevo a la familia real por completo para celebrar a la nueva pareja que promete robarse la atención mediática con esta esperada unión. Para ello, convocaron a los niños de la familia para ser parte del cortejo, entre ellos la Princesa Charlotte y el Principe George.

The star of every royal event: HRH Princess Charlotte Elizabeth Diana of Cambridge 😍😍😍 ah she is such an adorable little girl!! I love her so much ❤❤❤❤ pic.twitter.com/gnZmAhhZsj — The Cambridges (@loveforcambridg) October 12, 2018

Los hermanitos e hijos mayores del Príncipe William con Kate Middleton, llegaron acompañados de sus padres a la capilla del castillo, donde se celebraría el sagrado sacramento del matrimonio según la religión católica. Ambos hermanitos llegaron muy alegres y llenos de energía, fue justo en su llegada que la pequeña Charlotte tuvo un momento que preocupó a todos, tras un mal paso la pequeña cayó por las escaleras.

I thank you all for your time and well wishes. I hope you had a wonderful time on my special day. Goodbye!” 🤣💕 #RoyalWedding #PrincessCharlotte pic.twitter.com/DzbqGczynA — InStyle (@InStyle) October 12, 2018

Aunque no pasó a mayores, todos se preocuparon pues es muy pequeña para tener este tipo de caídas y sería muy lamentable que un momento tan especial se viera opacado por esto. Charlotte se levantó muy valiente y siguió su caminó. Tanto ella como su pequeño hermano lucía hermosos y con looks perfectos para la ocasión.

In photos: Princess Charlotte shows off her royal waves as a bridesmaid for the #RoyalWedding pic.twitter.com/9xSLghDqVG — TicToc by Bloomberg (@tictoc) October 12, 2018