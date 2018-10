¡Por fin! La foto de todos los bebés Kardashian-Jenner que está enloqueciendo a las redes sociales

¡Por fin! Tras varios meses, finalmente tenemos a todos (o casi todos) los primos Kardashian-Jenner reunidos. Y es que las hermanas más famosas de la televisión organizaron una fiesta de cupcakes para reunir a sus hijos y convivir como la extensa familia que son.

Khloé fue la anfitriona de la reunión para celebrar los 6 meses de su hija True Thompson, ¡y las fotos no podrían ser más dulces!

Stormi, Chicago y True se han robado la atención de todos desde que nacieron por su belleza y simpatía pero también la pequeña Dream, hija de Robert Kardashian y por supuesto, el pequeño Saint han sabido cómo derretir las redes con su carisma.

El grupo incluyó a la hija de 8 meses de edad de Kylie Jenner, Stormi; a la hija de 1 año de Rob Kardashian, Dream; y a los hijos de Kim Kardashian, Saint de 2 años y Chicago de 9 meses. El grupo posó para las fotos en una manta de picnic rosa, junto con una variedad de flores, así como pastelillos decorados de colores.

Ésta es sin duda una de las imágenes más esperadas por los fans, quienes no paran de inundar la publicación de corazones y halagos.

Tanto Khloé como su hermano Rob han estado envueltos en polémicas con sus parejas. Hace poco más de un año, Rob se vio envuelto en un escándalo legal con Blac Chyna, mamá de su hija Dream; por lo que quizá la pequeña es quien más ha estado alejada de sus nuevas primas. Sin embargo eso no ha sido un impedimento para que se adoren.

Por otro lado, Khloé sigue siendo luchando con la polémica de las infidelidades de Tristán Thompson, padre de True y con quien está tratando de retomar las cosas.

El titular de la foto "Keeping Up With The Kousins (cousisns)" hace alusión al show de tv "Keeping Up With The Kardashians", donde despuntó la fama del clan Kardashian-Jenner. Sin duda, son la nueva generación más perfecta del espectáculo.

En la instantánea no aparecen North, hija mayor de Kim; Penélope, Mason y Reign, hijos de Kourtney (quizá porque ya son los primos "grandes").

