Mekano sufre una nueva baja: bailarina abandona la gira tras protagonizar un encontrón

Desde que se anunció el regreso de Mekano, son varias las deserciones que ha sufrido el grupo por parte de sus bailarines. Y es que a la salida de Rigeo y Ruth, hoy se suma el nombre de Romina Sáez.

Según Las Últimas Noticias, la abogada habría abandonado la gira por un desacuerdo contractual que terminó en un encontrón con los encargados del proyecto.

"Acá hay compromisos con marcas y no puedo estar esperando que me digan 'voy o no voy"", dijo el director ejecutivo de la gira, Carlos Sandía, quien además explicó que la decisión de salir la tomó ella.

Respecto a una posible reintegración, comentó que es posible "siempre y cuando las personas sean responsables con el público y las empresas que nos respaldan".

Romina Sáez, en tanto, indicó que no se iba a referir al tema hasta que lo hablara con José Miguel Viñuela.

Recordemos que la gira de regreso comenzó el pasado domingo 7 de octubre en Maipú. En la ocasión, estuvo Romina junto a su grupo y su ex compañera y actual alcaldesa de la comuna, Cathy Barriga.

