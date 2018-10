El amor incondicional de Toni Costa y Alaïa hacia Adamari López

View this post on Instagram

Dedicamos nuestro #tbt a @adamarilopez y @tonicosta4 quienes están celebrando siete añotes de estar juntos, felices y enamorados. Si quieren ver la historia de 💕 de los papis de @alaia en fotos, solo den clic a la cuenta de @peopleenespanolfoto ❤️•🧡•💙•💚•🖤•💜