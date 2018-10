Hermana de Selena Quintanilla se quiebra al recordar el homenaje de Jennifer Lopez

Fue en el año 2015 cuando justamente se cumplía 20 años de la muerte de Selena Quintanilla, que Jennifer Lopez decidió armar un homenaje en vivo con el rol que la catapultó a la fama. El film de 1997 'Selena' narraba a escasos dos años del asesinato de Selana, la vida y muerte del astro del Tex-mex que murió a los 23 años, justo cuando su carrera empezaba a despegar.

Sin duda Jennifer Lopez consiguió su ticket al estrellato con esta interpretación, a la par de que los fans de Selena consiguieron una nueva diva que adorar. Veinte años después, Jennifer Logró reunir a los hermanos y esposo de Selena en un tributo que hizo moverlas fibras emocionales de todos. Ha sido la propia hermana de Selena, Suzette Quintanilla, la que ha revelado lo conmovedor que fue para ellos, ese homenaje:

"Cuando terminamos las canciones, Jennifer simplemente no podía hablar, estaba llena de dolor, no me tuvo que decir nada para yo poder ver y sentir sus emociones, fue realmente duro pero especial"

El homenaje se convirtió en uno de los mejores momentos de ese año, Jennifer tuvo algunos cambios de vestuario e incluso un mariachi subió al escenario para interpretar con ella el tema "No me queda más". Los fanáticos deliraron con esta puesta en escena y el público alabó e espectáculo.

Suzette Quintanilla tells us her emotional moment with @JLo at the end of the Selena Quintanilla tribute. [WATCH] https://t.co/N9lpRqZLcE pic.twitter.com/FotNVVAAoc

— The Cruz Show (@TheCruzShow) November 3, 2017