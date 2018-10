Así hablaba Jennifer Lopez de Selena Quintanilla cuando grababa la película en 1996

Ya pasaron 23 años de la muerte de Selena Quintanilla, casi inmediatamente se empezaron a tomar las riendas de los derechos de autor de su vida, un movimiento que decidió el mismísimo padre de Selena, que no quería que nadie más contara la historia de su hija. Por eso a menos de un año del fatal suceso donde perdió la vida la reina del tex-mex, iniciaría el rodaje del film donde Jennifer Lopez personificó a Selena Quintanilla, un film de Gregory Nava.

En su momento, la película le valió a López su primera nominación al Globo de Oro, sin duda el gran momento que impulsó su carrera, ella misma confesó lo que sentía sobre Selena durante el rodaje:

"Es un papel muy difícil. Una de las cosas más difíciles fue el acento. Hay muchas cosas diferentes en el papel, [incluyendo] el canto y el baile. Fue una interprete increíble. No soy una cantante. No he actuado como cantante. Soy bailarina. Selena fue un gran modelo a seguir y rompió muchas barreras. Hizo grandes cosas para la comunidad latina y le dio a todas estas niñas latinas alguien a quien admirar".