Después de tres abortos, esta valiente cantante reapareció embarazada en los American Music Awards

La noche de este martes 09 de octubre se celebró la edición 2018 de los American Music Awards desde el Microsoft Theatre de Los Ángeles, allí reapareció la cantante Carrie Underwood, impresionando a todos con su actuación, pues es su gran regreso después de un duro año con complicaciones personales.

Recordemos que la cantante reveló hace un par de semanas, que ha vivido unos años muy duros como mujer, pues en menos de dos años sufrió tres abortos de manera natural, un duro proceso que le tocó vivir a ella y a su esposo, pues pensó que nunca podría superarlo. Ahora, con 35 años de edad, reapareció nuevamente embarazada para sorpresa y agrado de todos.

Country's reigning queen @carrieunderwood (and her baby bump) are glowing on the #AMAs red carpet! 💕 pic.twitter.com/U0tG7tjj6N — Entertainment Tonight (@etnow) October 9, 2018

Carrie subió al escenario para interpretar el tema "Spinning Bottle", su más reciente sencillo del álbum 'Cry Pretty', precisamente el escenario estaba decorado con botellas botellas giratorias en referencia al tema. Muy a pesar de las dificultades, Carrie pudo llevarse a casa el premio a Artista Country del año y por cuarto año consecutivo. Carrie optó por esquivar la sala de prensa después de los premios, probablemente para evitar ser cuestionada sobre todo lo difícil que ha sido este proceso para ella y su familia. Lucía realmente radiante.

.@carrieunderwood accepts the award for Favorite Female Artist – Country, marking her 13th #AMAs win! 🏆 pic.twitter.com/DcJQ0n0ZCM — American Music Awards (@AMAs) October 10, 2018