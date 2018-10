¡Demacrada! Aseguran que Angelina Jolie no soporta la lucha de custodia por sus hijos, está agotada

La salud de Angelina Jolie no se está "deteriorando" en medio de su batalla por la custodia de Brad Pitt, a pesar de lo que reportan varios medios estadounidenses, así aseguró una fuente cercana a la actriz a la página de espectáculos Gossip Cop.

La revista Star publicó recientemente una historia sobre Angelina diciendo que la actriz pesa “73 libras y se cuelga de un hilo” en medio de su polémico divorcio y lucha por la custodia de sus seis hijos. La historia incluía un pasaje sobre la dieta de la actriz que consistía en cubitos de hielo y bocaditos de galletas saladas. Además, se alegó que Jolie era un "desastre emocional" y que nunca se había visto tan "frágil".

Una fuente cercana a la actriz no solo le aseguró a Gossip Cop que la historia no tenía sentido, sino que últimamente se la veía feliz y saludable. El mes pasado, por ejemplo, Jolie fue de excursión a Hollywood Hills con varios de sus hijos.

La actriz tiene un horario de trabajo ocupado cuando no está cuidando a sus seis hijos. Jolie acaba de terminar la filmación de Maléfica 2 en Londres y actualmente está rodando la película de fantasía Come Away en Los Ángeles. Sería casi imposible para la actriz equilibrar sus compromisos familiares y laborales si ella no fuera realmente saludable.

Te recomendamos en video