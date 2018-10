“Hay mujeres con pene y hombres con vagina”: Ángela Ponce, transgénero, defiende su puesto en el Miss Universo

Ángela Ponce defiende, a toda costa, su puesto en el Miss Universo a pesar de las críticas.

Ganó como Miss España y es la primera transgénero en participar en el certamen de belleza universal. Sus medidas son 90-61-90 y no le teme a nada ni a nadie.

“Hay mujeres con pene y hombres con vagina”, expresó la reina de la belleza española al New York Times, ante señalamientos que indican que no debería participar en el Miss Universo porque no es mujer de nacimiento.

“La única clave para ser mujer es ser y sentirse mujer”, sentenció Ponce.

Ante los comentarios negativos de su candidatura, Ángela Ponce siempre ha mantenido la tolerancia y el tono conciliador en sus palabras.

Para Ángela Ponce, la educación en la diversidad es fundamental

En su cuenta de Instagram, expresó que con su participación en el Miss Universo, desea dar a conocer su realidad y hablar al mundo sobre la educación en la diversad, que a su juicio es escasa.

La educación “es un factor importante y que sin duda terminarían tanto bullying, prejuicios y violencia”.

Su personalidad firme y fuerte, reconoce la misma Ángela Ponce, es lo que le ha permitido afrontar las dificultades y salir adelante, desde los 16 años, cuando comenzó a tomar hormonas y a los 24, cuando se hizo la vaginoplastia.

Ahora, con 27 años, prepara sus maletas para participar en el Miss Universo representando a España, un país en el que predomina la religión católica, un gesto que significa tolerancia y aceptación del prójimo.

Te recomendamos: