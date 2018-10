¡Se supo todo! Daniela Aránguiz reveló la verdadera razón por la que Rigeo abandonó la gira de Mekano

Este lunes, varios matinales festinaron con el regreso de Mekano, cuyo evento inaugural ocurrió este domingo en Maipú. Pero en medio de todo el revuelo, llamaron la atención las críticas de Daniela Aránguiz, quien contó la verdadera razón por la que su hermano Rigeo no participó en la gira de Mekano.

La panelista de "La Mañana" de CHV resaltó el hecho de que varios de los rostros originales del espacio se ausentaron, tal como hizo su hermano Rigeo. Un mes antes de la gira, el cantante anunció que no estaría presente debido a "un par de diferencias".

Te puede interesar:

Sin embargo, su hermana se encargó de aclarar todo durante el programa. Según comentó, todo se debió a una extraña petición de la producción. "Mi hermano se fue porque le dijeron ‘tienes que ir a tirarte leche con la boca’", dijo.

Al parecer, a Rigeo lo habrían invitado a Morandé con Compañía para promocionar el regreso de Mekano, pero en medio de todo, debía participar del segmento "Las leches saltarinas". Allí, los invitados tienen que lanzarse el líquido de boca en boca, lo que no le gustó nada.

"Mi hermano dijo ‘yo no estoy para hacer el ridículo, así que no voy a participar de esto", señaló. "Por eso no quiso ir a la gira", sentenció.

Te recomendamos: