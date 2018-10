¡Altruista! Ricky Martin entregó casas a damnificados del huracán María en Puerto Rico

View this post on Instagram

Today we handed out the keys of these beautiful houses thanks to your support to #Allin4PR and @rm_foundation. This is going to be one happy Christmas. This is only the beginning. #Loiza . If you want to help us keep building and rebuilding homes please visit Charitystars.com/Ricky . . 🙏🏼☀️🙏🏼 . . Hoy pudimos entregar las llaves de estas hermosas casas gracias al apoyo que ustedes/el mundo le ha dado a #ALLin4PR y a @rm_foundation y esto es solo el comienzo. Esta si que será una hermosa Navidad. #Loiza #PuertoRicoLevanta #build #Rebuild