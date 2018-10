El príncipe William heredó esta hermosa costumbre de su madre, la princesa Diana

La princesa Diana siempre solía hacer esta muy buena acción después de recibir un regalo… y ahora el Príncipe William también lo hace.

En una entrevista en 1991 con el biógrafo real Andrew Morton, la princesa Diana reveló que siempre se le había enseñado a hacer una cosa después de recibir un regalo de niña… y se aseguró de que su hijo mayor también lo hiciera.

Diana reveló en 1991 que siempre escribía tarjetas de agradecimiento y se aseguró de que el príncipe William también lo hiciera

En el libro ‘Diana, su verdadera historia: En sus propias palabras’, la difunta princesa reflexionó sobre la tradición de su familia de escribir siempre "cartas de agradecimiento" casi inmediatamente después de recibir un regalo.

Reflexionando sobre las festividades de su infancia, Diana dijo: "Mi padre solía sentarnos cada Navidad y cumpleaños y teníamos que escribir cartas de agradecimiento dentro de las 24 horas".

Al revelar cómo este hábito de la infancia reflexiva se tradujo en su vida adulta, Diana agregó: "Y ahora, si no lo hago, entro en pánico. Si vuelvo de una cena o de algún lugar que necesite una carta, a la medianoche me sentaré y la escribiré allí, y no esperaré hasta la mañana siguiente porque lucharía con mi conciencia".

Al dar una idea de su estilo de crianza, Diana agregó: "Y William ahora lo hace, es genial. Es bueno si otras personas lo aprecian en el otro extremo".

