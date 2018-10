Conoce a Miss Mongolia, la segunda transgénero que irá al Miss Universo

View this post on Instagram

Solongo acaba de ganar la corona de su país, y representará a Mongolia en Miss Universe, se convierte en la segunda mujer transgénero en obtener su pase para participar en el Miss Universe, la primera fue Ángela Ponce @angelaponceofficial Miss Spain 2018, sin duda alguna los concursos de belleza están haciendo cambios en sus normas y abriendo camino a la inclusión, Miss Mundo hizo oficial de que mujeres trangeneros pueden participar, ¿Cual es tu opinión sobre la participación de mujeres transgénero en Miss World y Miss Universe? ♥️ . Solongo has just won the crown of her country, and will represent Mongolia in Miss Universe, becomes the second transgender woman to participate in the Miss Universe, the first was Ángela Ponce @angelaponceofficial Miss Spain 2018, no doubt the beauty pageants they are making changes in their rules and opening the way to inclusion, Miss World made it official that transgender women can participate, what is your opinion about the participation of transgender women in Miss World and Miss Universe? ♥️ . @solongo_qq #MissUniverse #MissWorld #MissMongolia #transgender #MissSpain