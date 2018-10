¡Ya es oficial! Así fue el matrimonio entre Paloma Aliaga y Cristóbal Valenzuela

Este sábado, luego de cinco años de relación y una hija en común, Paloma Aliaga y Cristóbal Valenzuela celebraron su matrimonio.

La pareja se casó en la Viña Santa Carolina en la comuna de Macul, en una ceremonia a la que invitaron a 280 personas entre familia y amigos.

El enlace estaba programado a las 18:00 horas, pero comenzó una hora más tarde debido a un retraso en el itinerario.

Sin embargo, a eso de las siete de la tarde, la novia hizo su ingreso al lugar con un vestido color crema, con el que se robó todas las miradas. El novio, por otro lado, lució un traje negro y una humita plateada.

Eso sí, el gran ausente de la jornada fue el hermano del novio, Daniel Valenzuela. El locutor había mencionado que no podría asistir a la ceremonia debido a compromisos previos.

Consultado por Las Últimas Noticias sobre este tema, el comunicador señaló que se encontraba en Iquique. "Tengo 20 eventos que cumplir para una marca de retail, lo que me impide ir. Pero más allá de eso prefiero guardarme (y no decir) si hubiera ido al matrimonio (o no)", dijo.

Revisa algunas imágenes del momento:

Expandir LUN Matrimonio de Paloma Aliaga y Cristóbal Valenzuela Previous Next





Te recomendamos: