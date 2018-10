¿Bebé en puertas? ¡Kylie Jenner quiere tener otro bebé!

Parece que la menor del clan Kardashian está buscando el hermanito de Stormi: Kylie Jenner quiere tener otro bebé.

La joven billonaria de 21 años reveló en un video de Snapchat que no solo quiere tener otro hijo sino que quiere que sea una niña y que ya está pensando en posibles nombres.

“Quiero tener otro bebé pero la pregunta es cuándo, definitivamente no estoy lista en este instante. Y no sé cuándo lo estaré”, expresó Jenner a sus fans en el video.

“Pero sí, cuando esté lista me encantaría compartir más con ustedes”, agregó la celebridad.

Kylie Jenner dio a luz a su primogénita Stormi hace ocho meses, junto al rapero Travis Scott.

“He estado pensando en nombres pero no he encontrado nada que me ilusione. Pero definitivamente quiero otra niña y quiero para ella un nombre femenino”, explicó, lo que prueba que Kylie Jenner quiere tener otro bebé.

Kylie Jenner, mamá y celebridad

Jenner celebró recientemente los ocho meses de edad de Stormi, compartiendo en Instagram unas imágenes cariñosas.

“Mi pequeña princesa llegó a los 8 meses la semana pasada y no podría estar más feliz y triste, todo al mismo tiempo”, publicó en su Instagram @kyliejenner.

Stormi está muy encariñada con su padre: “Ellos tienen una conexión intensa (…) cuando su papá está alrededor es como si yo no existiera pero es genial y tierno de verlo”, señaló Jenner.