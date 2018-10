Kenita Larraín revela sus candidatas para que la interpreten en la serie de Luis Miguel

Uno de los estrenos más exitosos de este año fue "Luis Miguel, la serie", cuya segunda temporada fue confirmada esta semana. En esta ocasión, la producción de Netflix se centrará en la vida adulta del cantante y sus relaciones amorosas, entre las que figura la modelo Kenita Larraín.

Por el momento, el único confirmado es el actor Diego Boneta, quien interpretó a Luis Miguel en la primera temporada. Pero la producción ya se encuentra trabajando en las actrices que darán vida a sus conquistas, entre las que suenan Sofía Vergara, Salma Hayek, Mariah Carey y Aracely Arámbula.

Sin embargo, a estos nombres se les podría sumar María Eugenia "Kenita" Larraín, quien mantuvo una relación secreta con Luis Miguel y cuyos detalles aparecen en la biografía no autorizada de la modelo.

Consultada por su aparición en la serie, la numeróloga comentó a La Cuarta que "no tendría problemas. De hecho, si fuera sería muy lindo, porque viví una hermosa historia con él, de la que tengo los mejores recuerdos… No me molestaría".

Pero eso no fue todo, ya que además postuló a dos actrices para que la interpreten en la producción. "Si me permitiera soñar, la primera que se me viene a la cabeza es Cameron Diaz", dijo.

"Es que siempre dicen que soy su gemela chilena, entonces sería un giro muy divertido que Cameron pudiera hacer de Kenita Larraín", explicó.

"En el caso de que busquen a una chilena, mi candidata es Mayte Rodríguez, sin duda alguna", dijo con seguridad.

"Cuando he subido fotos en redes sociales, hay gente que comenta que nos parecemos con Mayte, por lo que perfectamente ella podría representarme. Creo que es la actriz chilena más indicada", agregó.

"Es una serie sumamente exitosa, entonces, creo que a Mayte le abriría muchas puertas si eventualmente la buscan para que participe en ella", comentó.

