¡Afirma que le habla desde el más allá! Vidente y amiga de Diana dice que la escucha enamorándose de sus nietos

View this post on Instagram

18 August 1987: Princess Diana, photographed by the paparazzi, holds stones little Prince Harry collected from the banks of River Dee, near Balmoral Castle, during the family's annual summer vacation in Scotland ■ 18 أغسطس 1987: صورة التقطها مصورو الباباراتزي لﻷميرة ديانا وهي تحمل بين يديها الصخور التي جمعها طفلها الصغير اﻷمير هاري أثناء لعبه عند ضفة نهر دي، الواقع بالقرب من قلعة بالمورال، حيث كانت العائلة المالكة تقيم هناك لقضاء إجازتها الصيفية السنوية في اسكتلندا ■ #princessdianaforever #humanitarian #princessofwales #princessdiana #gb #hertruestory #kensingtonpalace #uk #thebritishroyalfamily #theroyalfamily #thebritishmonarchy #queenofhearts #instagood #instaroyal #instalike #di #fashionicon #peoplesprincess #style #glamorous #icon #foreveryoung #uk #الأميرة_ديانا #أميرة_ويلز #أميرة_القلوب #الأميرة_ديانا_لﻷبد #بريطانيا #لندن #قصتها_الحقيقية #أميرة_الشعب