¡Terminó la espera! Harry y Meghan Markle se mudarán a su nuevo nido de amor (tiene 21 habitaciones)

Efter ett år av renovering: Nu kan prins Harry och hans hustru Meghan, hertiginna av Sussex, flytta in i sin 21-rumslägenhet i Kensingtonpalatset. 🏰🏰🏰 Renoveringen har inneburit ett nytt tak och ersatta fönster. Priset: Runt 1,4 miljoner pund, motsvarande drygt 16,5 miljoner kronor, skriver Daily Mail. 👩🏻👦🏼👩🏻🧔🏼 21-rummaren ligger i västra delen av palatset. Och när prinsen och Meghan flyttar in innebär det att de blir grannar med prins William och hans hustru Kate, hertiginna av Cambridge. ————————————— FOTO: TT + IBL ————————————— Prince Harry and Duchess Meghan can finally move into their Kensington Palace apartment in London- next door to Kate and William after year-long £1,4 million renovation. 🏰🏰🏰 And they'll get nice neighbors! Harry and Meghan are now going to be living next door to Kate and William. The flats even have adjoining doors – which mean that they will be able to visit each other very easily.