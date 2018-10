Se filtran fotos del apasionado romance de Chicharito con una hermosa Instagramer de 22 años

View this post on Instagram

Javier Hernandez and Instagram model girlfriend Sarah Kohan soak up sun on romantic beach trip to Miami. @ch14 #ch14 #hernandez #javierhernandez #girlfriend #sarahkohan #miami #manchesterunited #mancheste #runited #mu #manunited #england #football #garyneville #corbynselfie #manchester #united #manchesterunited #mu #manrunited #cristiano #cristianoronaldo #ronaldo #cr7 #friend #mufc #gary #neville #SkySports #OldTrafford