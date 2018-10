¡Otra regla absurda de la realeza británica! Cero uñas pintadas para Kate y Meghan

View this post on Instagram

ОСЕННЕЕ ТУРНЕ ГЕРЦОГА И ГЕРЦОГИНИ САССЕКСКИХ • Tuesday 16th October: Sydney, Australia • Wednesday 17th October: Dubbo, Australia • Thursday 18th October: Melbourne, Australia • Friday 19th October: Sydney, Australia • Saturday 20th October: Sydney, Australia • Sunday 21st October: Sydney, Australia • Monday 22nd October: Fraser Island, Australia • Tuesday 23rd October: Suva, Fiji • Wednesday 24th October: Suva, Fiji • Thursday 25th October: Nadi, Fiji and Nuku’alofa, Tonga • Friday 26th October: Nuku’alofa, Tonga and Sydney, Australia • Saturday 27th October: Sydney, Australia • Sunday 28th October: Wellington, New Zealand • Monday 29th October: Wellington and Abel Tasman, New Zealand • Tuesday 30th October: Auckland, New Zealand • Wednesday 31st October: Rotorua, New Zealand Тур будет длиться с 16 по 31 октября. Меган и Гарри посетят: Австралию Нову Зеландию Королевство Тонга Фиджи. Согласно официальному пресс-релизу, тур будет сосредоточен на темах развития лидерства среди молодежи, будут затронуты проблемы окружающей среды, в частности работа королевского проекта Queen’s Commonwealth Canopy – по сохранению лесов – также состоится встреча с военнослужащими, участвующими в Играх Invictus Сидней 2018, которые помогают реабилитации солдат. #royalvisitsussex 3/10/2018💥#duchessofcambridge #duchessofsussex #princelouis #harryandmeghan #queenelizabeth #meghanharry #meghanmarkle #dukeofsussex #меганмаркл #meghanmarkleprinceharry #love #greatbritain #royalfamily #royal #princessdiana #princessofwales #harryandmeghan #royal #royalfamily #princessdiana #princeharry #birks #news #princegeorge #королевскаясемья #принцгарри #королеваелизавета #katemiddleton #royalcouple #meghanharry #sussex