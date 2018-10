Directora de Miss Universo México se pronuncia en contra de participantes transgénero

Lupita Jones, ex reina de belleza ganadora de Miss Universo 1991 y directora de Miss Universo México se proclamó en contra de que participen concursantes transgénero por la corona del certamen de belleza.

Al ser cuestionada sobre la participación de la española Ángela Ponce en el certamen durante un evento en Durango, respondió:

“En un concurso que agrupa a mujeres, no. Podrán ser reconocidas y apoyo el que busquen el reconocimiento de sus derechos como cualquier ser humano, pero una mujer, nacida mujer, jamás va a ser igual a un transgénero, biológicamente no son iguales, por mucho que queramos ser "open mind"”.

También aclaró que a pesar de no estar de acuerdo debe someterse a las reglas del concurso de belleza.

“Yo no estoy de acuerdo, como directora de Miss Universo en México tengo que acatar las reglas de la organización, pero a nivel personal no estoy de acuerdo porque no creo que sea una competencia que se esté dando bajo las mismas condiciones para todas”.