¡Impactantes! 10 cambios físicos que Christian Bale ha tenido para interpretar diferentes papeles en películas

Muchos conocen al actor Christian Bale por su papel como Batman, y se ha convertido en su superhéroe favorito.

Pero, el actor de 44 años ha caracterizado diferentes y complicados roles en películas que no han sido tan comerciales como Batman a lo largo de su carrera.

Es uno de los pocos famosos que no les ha importado cambiar su físico. En algunas películas ha tenido que subir mucho de peso, y en otras ha tenido que bajar drásticamente de peso, lo que demuestra que su compromiso hacia el oficio no tiene comparación.

Aquí te mostramos sus roles más impresionantes

En esta película Bale debía interpretar a un asesino serial que estaba obsesionado con su físico y para lograr el papel se sometió a una dieta alta en proteínas, en la que no podía consumir azúcar ni carbohidratos.

Ese es uno de los cambios físicos más impresionantes que ha tenido en su carrera, pues debió perder 27 kilos en cuatro meses con una dieta que consistía en agua, una manzana, café, whisky y varias cajetillas de cigarro al día.

Sin duda una de las dietas más difíciles a la que se ha tenido que someter para protagonizar este thriller psicológico.

En esta oportunidad Christian Bale aumentó 45 kilos de músculo para interpretar al superhéroe. Lo más impresionante es que solo tuvo 6 meses para hacerlo y lo consiguió.

En la cinta de Walter Herzog, Bale es un soldado capturado por aldeanos durante la Guerra de Vietnam. La película se filmó al revés del orden cronológico, así que el actor primero perdió peso y lo recuperó durante la filmación.

Bale debió comer cinco veces al día, en una dieta que consistía en consumir mucha proteína, carbohidratos complejos y grasas saludables, para volverse a poner en la forma de Bruce Wayne. También tomaba mucha agua.

Bale perdió de nuevo muchos kilos y masa muscular para interpretar a un entrenador de box adicto a las drogas en la cinta de David O’Russell. Dice que lo único que hizo fue correr todo el día, aunque bromeaba diciendo que había sido gracias a la cocaína.

Para la última entrega de la trilogía Bale volvió a bajar de peso. Pero, esta vez no tuvo que seguir una dieta tan estricta porque interpretaba a un Batman más grande y maltratado.

Para esta película Bale aumentó nada más y nada menos que 45 kilos. En esta ocasión se dedicó a comer donas, hamburguesas y según dijo: "cualquier cosa que estuviera a mi alcance durante dos meses.

Bale tuvo que ponerse en forma rápido, Para poder dar vida a Moisés, así que se puso a nadar, correr levantar pesas, sentadillas y demás.

En esta oportunidad aún no se ha conocido cuántos kilos subió el actor. Sin embargo, Bale le dijo a Variety que se había dedicado a comer pies para llegar a un peso semejante al de Cheney.

these photos are six years apart. they are the same person.

Christian Bale is an insane actor pic.twitter.com/aoCNPGBH3B

— scaredy kong (@etdragonpunch) October 3, 2018