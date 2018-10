"Soy una sobreviviente" así se ve Demi Lovato en video promocional de su último tour

Fue el pasado 24 de julio cuando el mundo del entretenimiento se paralizó, Demi Lovato había sido encontrada con debiles signos vitales tras una sobredosis, fue inmediatamente recluida en un hospital y acto seguido, sometida a un nuevo tratamiento de rehabilitación. Este episodio amenazó de manera directa su capacidad como artista, pues su tour 'Tell me you love me' se vio afectado, cancelando una serie de fechas, que ya habáin sido vendidas, en muchos casos como sold out.

Lo cierto es que el tour se canceló y el costo de las entradas fue devuelto a los fans, muy a pesar de que todos querían ver a su ídolo, la prioridad era y es que ella esté en buenas condiciones para volver. En ese interín de velar por su salud. Los fans lograron tener acceso al video introductorio del tour, en él podemos ver como Demi asume muy valientemente que ha luchado contra sus propios demonios.

Demi Lovato: Tell Me You Love Me Tour. pic.twitter.com/3mzIpDoiPD — iDemirazziMx Backup (@iDMxBackup) October 5, 2018

Debido a sus adicciones, Demi se denomina como una sobreviviente, pues es de conocimiento público, antes de este episodio de intoxicación, que ya había ingresado a otros centros de rehabilitación en el pasado, y ahora con el contenido de este video se confirma. El mensaje es muy positivo, y de ser su enfoque, estamos seguros de que Demi saldrá muy pronto de esta dolorosa etapa.