La hermana de Diana fue parte del Cortejo Real a pesar de haber sido novia de Carlos

El 29 de julio de 1981 es uno de esos días recordados por todos, ese día se celebró lo que muchos denominaron la Boda del Siglo. El Príncipe Carlos se casaba por la iglesia con Diana Spencer, una joven de familia cercana a la real, que cautivaba a todos con su belleza, un vestido imponente y dramático se grabó en la mente del colectivo con la irrepetible cola larga que nunca nadie pudo superar.

Pero lejos de ser un día esplendido y especial, Diana vivió una verdadera pesadilla, ese día al menos dos ex parejas de Carlos, el que sería su esposa, habían asistido a la boda. La primera era Camila Parker, ex pareja de Carlos con la que irónicamente, hoy está casado. Pero algo que generó mucha más molestia en Diana, fue la imposición de su hermana en el cortejo, pues su hermana, Lady Sarah Spencer, era la otra ex pareja de Carlos que estaba presente.

Por ser la hermana mayor de Diana, la familia Spencer decidió añadirla al cortejo, pues esto sería bien visto por la sociedad, sin embargo, Diana se sentía muy molesta por eso, pues no quería que ninguna ex pareja del que sería su esposo, tuviera ningún tipo de protagonismo. Todo esto quedó registrado en el documental de Netflix 'The Story of Diana', donde los historiadores revelan este episodio.

