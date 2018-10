¡Pelea Kardashian! Kim critica severamente a Kourtney y Khloé por sus vestimentas durante una visita a Japón

Durante su viaje a Japón en febrero, Kim Kardashian atormentó a sus hermanas Kourtney y Khloé por sus atuendos elegidos. En un clip de Keeping up with the Kardahians recién lanzado, puedes verla decir que necesitan ser "jóvenes y relevantes".

"Ustedes, ustedes se parecen a los payasos de un circo. No estoy bromeando ", dijo Kim. "Esto no es una cosa turística en la que es como, Halloween, disfrazarse como una geisha japonesa, a menos que estemos en una casa de geisha".

Cuando Kourtney no estuvo de acuerdo, Kim dijo que el aspecto de su hermana mayor era "divertido para Japón".

"Tu atuendo hubiera sido genial si no hubieras tenido una sombra de ojos azul", dijo Kim. Luego explicó que necesitan decirles a sus maquilladores que lo suavice con los colores porque se está volviendo demasiado.

"Todo el mundo piensa" ¡Dios mío, estamos en Japón! ¡Todos quieren vestir tal como lo hacen en Japón! ", dijo Kim. "Y probablemente la gente que vive aquí se burle de gente así y yo, literalmente, soy como soy, siempre pendiente de la moda. Solo pienso que tienen que relajarse".

"No les estoy diciendo cómo tienen que comportarse o quién deben ser, pero les estoy diciendo cómo lucir y qué ponerse", dijo Kim con una sonrisa. "Podría ser el momento de una revisión de moda para que se mantengan joven y relevante".

Como recordatorio rápido, Khloé estaba muy adentrada en su embarazo cuando hicieron este viaje, lo que hace que los insultos sobre su ropa se sientan un poco más malos.

