Javiera Contador sufre violento robo en Vitacura: "Me dio rabia, pena"

Una lamentable experiencia vivió este jueves la actriz Javiera Contador, luego de ser víctima de un violento robo en la comuna de Vitacura.

Según comentó a Las Últimas Noticias, el hecho ocurrió cerca de las siete de la mañana, cuando se estacionó frente a un local para comprar un café.

"No había nadie (en la calle) y faltaban tres minutos para que abriera la cafetería. En eso, escuché un golpe y sentí la alarma de mi auto", contó, explicando que le robaron su cartera con todas sus pertenencias.

"Cuando miro, había otro auto pegado al mío. Me acerqué corriendo y el auto partió", añadió la actriz que se encontraba apenas a tres metros del auto cuando ocurrió el delito.

Te puede interesar:

Sobre sus pertenencias, indicó que el bolso que sustraído "tenía todo, todo. Varios lentes ópticos, lentes de contacto, mi agenda de papel".

En medio del susto, Javiera Contador precisó que "esto no me pasó por volada. Eran las siete de la mañana. Jamás me imaginé que alguien iba a llegar tan rápido".

Sin embargo, la situación no dejó de afectarla. "Me dio rabia, pena, porque uno pierde cosas que tienen valor para uno pero que para el pato malo no tienen ningún valor", admitió.

Además, compartió imágenes en su cuenta de Instagram para mostrar cómo quedó su auto tras el robo.

Te recomendamos: