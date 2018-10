Así era la invitación a la Boda Real de Diana con Carlos en 1981

Fue el 29 de julio de 1981 cuando el planeta se detuvo por la que es considerada la boda del pasado milenio, el Príncipe Carlos se unía en matrimonio con Diana Spencer, una joven de familia aristocrática que causaba sensación, para la época, los medios enloquecieron con su belleza, Diana era muy joven y su rostro era el más buscado por la prensa.

Cuando la joven pareja anunció su compromiso, los medios empezaron su fijación con Diana, fue en ese momento que nacieron los paparazzis, cada día, más y más miembros de la prensa local del Reino Unido y de la prensa internacional, se peleaban por la exclusiva. Entre más y más se acercaba la boda, la joven parejaba iba preparando todo. Justo un mes antes, fue publicada la invitación real con la fotografía de ambos.

October 4, 2018