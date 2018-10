¡Rompió el silencio! Alex Syntek dijo qué fue lo que pasó con el joven que lo acusó de acoso

El cantante mexicano Alex Syntek dio su primera entrevista luego de que un joven de 17 años lo acusara de "acoso" y revelara la conversación que sostuvo con el famoso.

Syntek comenzó la entrevista que publicó en su cuenta en Instagram aclarando que "este usuario de Instagram hizo unas acusaciones que son totalmente falsas, quiero que lo sepan. Esto es una acusación falsa".

Explicó que lo que ocurrió fue que "yo soy muy comunicativo en las redes, y cometí dos errores. Ahí acepto mi error, tengo buen inglés pero usé dos palabras que se pudieron malinterpretar. Y lo otro sostener una conversación de alguien que era desconocido para mí".

Afirmó que cometió un error. "Hubo un tropiezo. Y me enojé un poco también conmigo porque fui descuidado con las redes, hay que tener cuidado con las redes sociales".

Indicó que no había dado declaraciones con respecto al tema porque "al principio me pareció algo tan fuera de lugar que pensé que era un rumor, un chisme entre dos medios de comunicación, pero luego lo vi en varios medios y me pareció importante aclarar la situación".

Joven lo acusó de acoso

El usuario de Instagram publicó en sus historias la supuesta conversación que mantuvo con el artista mexicano, que le habría enviado fotos de sus conciertos para demostrarle que era famoso.

"Me gustan los chicos lindos como tú", fue la respuesta de Syntek ante la pregunta del menor de edad sobre por qué hablaba con un joven como él.

"¿Lindo?", replicó el joven cuyo usuario es Lemom Brick. "¿Eso es malo? Oh, sexy ja,ja,ja,". respondió Syntek.

Luego pidió disculpas: "Hey, amigo, sinceramente no recuerdo esta conversación contigo pero obviamente fue una broma inocente y te ofrezco disculpas. Tengo familia. Dos niños hermosos y una encantadora esposa y nos están poniendo en peligro. Gracias, amiguito."

"¿Con cuántas otras personas has intentado esto? No te atrevas a hacerme sentir culpable con tu familia. Yo sólo le estoy mostrando al mundo lo que me escribiste. Lo aterrados que fuiste. Tu familia no es mi responsabilidad", replicó Lemom Birck.

Te recomendamos en video