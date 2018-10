¡Hasta cuándo! Nuevo fail en 'Verdades Ocultas' indignó a los televidentes

Durante el capítulo de este miércoles de 'Verdades Ocultas', como es de costumbre los televidentes comentaron en redes sociales todo lo que ocurría en la teleserie de Mega.

Además de todo lo que está sucediendo en la trama de Leonardo, quien está llevando a cabo su terrible venganza, Rocío se encuentra felizmente embarazada de apenas unos meses. En una ecografía realizada al personaje, en redes sociales notaron algo bastante particular.

Y es que pese a que era su primera ecografía, pero ya sabe qué sexo será su primer hijo y el feto estaba completamente formado. Los usuarios hicieron de las suyas en redes con este nuevo fail.

#VerdadesOcultas estos weones creen q los televidentes no han tenido guaguas, no han ido a una ecografía de algun pariente? Creen q somos wnes, está todo formado y no tiene nada de guata, puta q me da rabia el director/a de esta teleserie

— Rachel (@trayken2016) October 3, 2018