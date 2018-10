Kim Kardashian demandó a su guardaespaldas por el robo que sufrió en París hace dos años ¡No olvida!

El guardaespaldas de Kim Kardashian West está siendo demandado por 6.1 millones de dólares por la aseguradora de la celebridad, después de que fue robada en París hace dos años.

La aseguradora AIG afirma que Pascal Duvier y su compañía Protect Security "descuidadamente" protegieron el apartamento privado de la estrella.

Kim Kardashian West fue robada a punta de pistola y la ataron durante la Semana de la Moda de París, en octubre de 2016. AIG pagó el costo de la joyería robada en el incidente.

Los cinco ladrones, vestidos como oficiales de policía, le pusieron una pistola en la cabeza mientras la robaban antes de atarla y encerrarla en un baño.

El señor Duvier en ese momento acompañaba a las hermanas de Kardashian West, Kourtney y Kendall, a un club nocturno.

La estrella describió el ataque en una entrevista con el periódico francés Le Journal du Dimanche. "Me agarraron y me llevaron al pasillo", dijo. "Me ataron con cables de plástico y me pegaron con cinta adhesiva, luego me pusieron cinta adhesiva sobre la boca y las piernas".