¡Qué vergüenza! Harry y Meghan vivieron un momento terriblemente incómodo ante las cámaras en su visita a Sussex

Durante su aparición en Sussex este miércoles 3 de octubre, Meghan Markle y el Príncipe Harry estuvieron, como de costumbre, muy “cariñosos” entre sí. ¡Fue adorable! Cosa que ya no es sorpresa en la pareja.

Hubo un momento, sin embargo, que estuvo en el límite de ser totalmente incómodo e innecesario. Mientras Meghan y Harry daban la mano a un grupo de niños, ella trató de poner su mano en su espalda varias veces seguidas mientras él seguía moviéndose.

La reportera real Rebecca English captó todo el asunto en cámara. Ella lo llamó "cariñoso", lo cual no está necesariamente mal, pero realmente deberías verlo por ti misma.

An affectionate rub on the back for Harry from Meghan #Sussex #Brighton pic.twitter.com/pIFQrT8rLC — Rebecca English (@RE_DailyMail) October 3, 2018

Su mano se posó en su espalda, luego la retiró, luego la volvió a colocar, la retiró, la devolvió, etc. Esto se prolongó durante aproximadamente un minuto, todo el asunto fue como si estuvieran jugando un extraño juego.

¡Pero no tengas miedo! Hay un montón de otras imágenes lindas y fotos de la enamorada pareja para compensar esto, como cuando Meghan le da a Harry una mirada demostrando en sus ojos todo el amor que siente por su esposo.

A whole load of high fives from Harry in Brighton #SussexesinSussex pic.twitter.com/MKotF9SUTV — Rebecca English (@RE_DailyMail) October 3, 2018

Cuando Harry tuvo una interacción realmente linda con un golden retriever aún más lindo. Y cuando Harry saludó con una palmada a todos los niños, una chica incluso se emocionó tanto que puso una cara de loca y excitada.

One child can’t hide her excitement as she and her friends fist bump Harry #SussexesinSussex pic.twitter.com/1F4KBg9qPY — Rebecca English (@RE_DailyMail) October 3, 2018

