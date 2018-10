¡Pronto volverá! Demi Lovato culminó su etapa en rehabilitación

Los días de pesadilla parecen haber terminado. Demi Lovato luego de 60 días en rehabilitación, ya se encuentra preparada para volver a casa.

La artista sufrió una sobredosis en su casa de Hollywood Hills a mediados del mes de junio, que la llevó de emergencia a un hospital en Los Ángeles.

Luego de 15 días de alta preocupación a sus fanáticos, Lovato salio "agradecida de estar viva" rumbo a un centro de rehabilitación y luego viajó a otro centro esta vez en Chicago.

Lovato no ha salido a la luz pública y ha preferido reservarse cualquier comentario hasta no estar "100% recuperada". Según la prensa estadounidense, la cantante "quiere hacer una declaración a sus fans, familiares y amigos de que ella es fuerte y puede recuperarse".

"Fue muy difícil para todos, pero que ahora, lo que importa es que ella está bien, sana, y feliz con los resultados. Eso en sí mismo me alienta sobre su futuro y sobre el futuro de nuestra familia". Dijo Diana de la Garza, su mamá.

Esta vez si es definitivo

Luego de este gran susto y además con noticias como la muerte de Mac Miller por cosas parecidas a lo que le sucedió Demi, los fans esperan una actitud de total rehabilitación de la cantante de Sorry not Sorry.

Según comentarios de sus familiares, existe una total disposición por parte de la estrella en recuperarse de la mejor manera. Recordar que Lovato nunca escondió su lucha contra las adicciones en el pasado, por eso considera que este grave hecho que le pasó, le servirá para que no vuelva a ser repetido.