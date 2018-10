Esta fue la crítica más repetida durante el debut de 'Isla Paraíso'

Este martes fue el esperado debut de la nueva teleserie de Mega, 'Isla Paraíso', que lideró en el rating en su horario, promediando 28,2 puntos.

Por supuesto que la historia ambientada en Chiloé fue enormemente comentada en redes sociales, recibiendo todo tipo de comentarios y críticas, donde por un lado destacaron el gran humor que incluía el espacio.

No obstante, la teleserie no estuvo libre de críticas: en redes sociales, los televidentes repararon en la enorme cantidad de estereotipos y contenido machista incluido en la trama, además del 'reciclaje' de otras historias ya conocidas.

Mira algunos de sus comentarios aquí:

No me gusta que la trama de la novela sea que acarreen mujeres como si fueran ganado. No se no me gusta #IslaParaíso

